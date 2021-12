Chủ tịch Hà Nội sốt ruột khi F0 tăng "chóng mặt"

Your browser does not support the audio element.

Chiều 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng Tổ đại biểu HĐND TP thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau Kỳ họp thứ ba, HĐND TP khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Đống Đa bày tỏ sự nhất trí với nội dung báo cáo và đánh giá cao kết quả đạt được Kỳ họp thứ 3 vừa diễn ra; đánh giá cao hiệu quả trong các giải pháp phòng, chống Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Cử tri Vũ Thị Thanh (phường Ngã Tư Sở) đề nghị cần có sự chỉ đạo tập trung hơn nữa cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người để các trạm y tế lưu động hoạt động hiệu quả (Ảnh: Phú Khánh).

Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng về việc hiện nay, các ca F0 tại Hà Nội ngày càng tăng; tâm lý của một bộ phận nhân dân khá lo lắng nên đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội nghiên cứu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới.