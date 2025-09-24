Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi siêu bão Ragasa đổ bộ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các phường, xã chủ động ứng phó với siêu bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, lường trước kịch bản xấu nhất đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân.