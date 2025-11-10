Chủ tịch Hà Nội đến xã ngập lụt, thừa nhận 'bị động' trong trận mưa ngập bão số 10

Chiều nay (11/10), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai tại 2 xã Trung Giã và Đa Phúc.

Ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư xã Trung Giã, cho biết đến đầu giờ chiều nay, địa bàn vẫn còn 7 thôn bị ngập, nhưng dự kiến đến chiều mai (12/10) nước sẽ cơ bản rút hết.

Hôm nay, công tác cứu trợ và cung cấp nhu yếu phẩm được tập trung tối đa; từ ngày mai, xã sẽ chuyển trọng tâm sang vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chuẩn bị điều kiện để học sinh trở lại trường học.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: N. Huyền

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại báo cáo, do ảnh hưởng bão số 11, toàn khu vực có 11.790 hộ (hơn 43.000 người) bị ảnh hưởng (Trung Giã là 4.042 hộ với 16.417 người; Đa Phúc 1.713 hộ với 7.310 người). Trong đó, có 3.751 hộ với 19.714 người phải sơ tán (Trung Giã là 997 hộ với 3.990 người; Đa Phúc là 1.511 hộ với 6.509 người).