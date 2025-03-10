Chủ tịch FIFA chính thức lên tiếng về lệnh trừng phạt bóng đá Israel

Trong bối cảnh quốc tế dồn dập những tiếng nói yêu cầu trừng phạt Israel vì các hành động bị cáo buộc là tội ác chiến tranh ở Gaza trong hai năm qua, phát biểu chính thức của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trở thành tâm điểm chú ý. Ông Infantino khẳng định FIFA không thể can thiệp hay đưa ra biện pháp kỷ luật đối với một quốc gia thành viên liên quan đến vấn đề địa chính trị, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá cần được duy trì như một công cụ gắn kết con người vượt lên trên những xung đột và chia rẽ.

Trong tuyên bố chính thức, Chủ tịch FIFA không trực tiếp nhắc đến tên Israel, nhưng thông điệp được hiểu rõ ràng: FIFA sẽ không trừng phạt quốc gia này bất chấp áp lực. Ông viết rằng tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh luôn cam kết sử dụng sức mạnh của môn thể thao vua để thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trong một thế giới đang đầy rẫy bất ổn.

Chủ tịch FIFA Infantino nói rõ tổ chức của ông không thể trở thành một định chế giải quyết tranh chấp chính trị hay quân sự, mà thay vào đó phải giữ vai trò văn hóa và xã hội, tập trung vào giáo dục và nhân đạo.