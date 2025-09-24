Chủ tịch Fed Jerome Powell bật mí về quyết định quan trọng

Nỗi lo kép từ nước Mỹ

Trong bài phát biểu quan trọng đêm 23/9 (giờ Việt Nam), ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã bật mí lý do dẫn tới việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 vào ngày 18/9 vừa qua.

Ông Powell cho biết, sự suy yếu của thị trường lao động đã lấn át những lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Providence, Rhode Island, ông Powell nhấn mạnh nước Mỹ đang đứng trước một tình huống đầy thách thức. Lạm phát gia tăng do các tác động ngắn hạn từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở chiều ngược lại, những tín hiệu xấu cũng đã xuất hiện trên thị trường lao động.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9 trên thị trường New York (rạng sáng 24/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay vẫn giữ đà tăng 0,9% lên 3.778 USD/ounce. Đây là mức cao kỷ lục mọi thời đại mới. Trong phiên, có lúc vàng đạt 3.790 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 1% lên 3.811 USD/ounce.

Tới 8h50 sáng 24/9, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, xuống 3.757 USD/ounce (tương đương gần 121 triệu đồng/lượng). Giá vàng giao tháng 12 đứng ở mức 3.792 USD/ounce.