Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm Việt Nam: Động lực thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao Việt-Nga

|Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin nhân dịp thăm chính thức Việt Nam tháng 1/2025. (Nguồn: Nhân Dân)
Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam dịp này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin?
Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên và tin cậy đã được thiết lập giữa hai nước ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển không ngừng của Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam.
|Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Nguồn: Đại sứ Nga tại Việt Nam)
Khởi đầu năm nay là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin, hai bên đã đạt được những thỏa thuận hợp tác quan trọng thông qua lộ trình đến năm 2030. Trong tháng 5, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hai bên ký kết các thỏa thuận song phương quan trọng trong các lĩnh vực dầu khí, giáo dục và nhân đạo.
Gần đây, bên lề các sự kiện đa phương tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thời gian qua, các phái đoàn đại diện của Nga đã có chuyến thăm Việt Nam như Thư ký Tổng hội đồng của Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga thống nhất”, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga V.V. Yakushev; Trợ lý Tổng thống kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải Nga N.P. Patrushev và Bộ trưởng Bộ Y tế Nga M.S. Murashko.
Cũng không thể không nhắc đến đoàn các quân nhân Nga tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và diễu binh trong đội hình chung trên Quảng trường Ba Đình.
Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Duma Quốc gia V.V. Volodin là sự tiếp nối chuỗi các cuộc tiếp xúc song phương trong năm nay.
Một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm này là Quốc hội hai nước đảm bảo giám sát thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trước đó trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và kinh tế, năng lượng, khoa học và công nghệ, giáo dục, văn hóa và trao đổi nhân đạo. Khó có thể đánh giá hết tầm quan trọng của hoạt động giám sát này của Quốc hội hai nước.
Hy vọng rằng các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước nhân dịp này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để thảo luận về các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương và hoạch định các mục tiêu trong tương lai. Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 80 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nước Nga và Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.
|Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp thăm Nga tháng 9/2024. (Nguồn: TTXVN)
Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam? Vai trò này sẽ được thực hiện như thế nào trong thời gian tới?
Hai nước gắn kết bằng mối quan hệ hữu nghị lâu đời và sự đồng cảm sâu sắc. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga ở Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào về những đóng góp to lớn của mình vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, cũng như sự hỗ trợ của chúng tôi trong những năm Việt Nam tái thiết sau chiến tranh.
Quan hệ Nga-Việt Nam đa dạng và đang phát triển theo tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác lập pháp chắc chắn đóng một vai trò quan trọng. Ví dụ, trong những năm gần đây, Chủ tịch Hội đồng Liên bang đã ba lần và Chủ tịch Duma Quốc gia đã bốn lần thăm chính thức tới Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam cũng nhiều lần thăm đất nước chúng tôi.
Hai bên đã có các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ các tổ chức nghị viện đa phương. Ngày 6/4, bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (Tashkent, Uzbekistan) và ngày 30/7, trong khuôn khổ Hội nghị Chủ tịch nghị viện thế giới lần thứ 6 (Geneva, Thụy Sỹ), Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I. Matviyenko có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn..
Trong tháng 4, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, và bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn quốc tế của Nhà nước Liên bang "Di sản vĩ đại - Tương lai chung" (Volgograd).
Chúng tôi rất coi trọng việc tổ chức kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác Liên nghị viện giữa Duma Quốc gia Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Hai bên sẽ trao đổi toàn diện về hoạt động lập pháp, việc thực hiện chức năng giám sát của các cơ quan nghị viện và việc điều chỉnh hợp tác thực tiễn giữa hai nước, phù hợp với điều kiện địa chính trị hiện nay.
|Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko tháng 8/2024. (Nguồn: VOV)
Kỳ vọng của Đại sứ về hợp tác giữa quốc hội hai nước, cả ở cấp độ song phương và đa phương?
Chúng tôi rất coi trọng việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức đa phương giữa quốc hội hai nước, bao gồm Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Hội nghị Chủ tịch Nghị viện Á-Âu và Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Sự hợp tác giữa quốc hội hai nước dựa trên sự tương đồng trong cách tiếp cận đối với những vấn đề thời đại.
Gần đây, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Sh.V. Kara-ool và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp bên lề AIPA lần thứ 46 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Hai bên đã thảo luận về triển vọng hợp tác thông qua các ủy ban nghị viện và nhóm hữu nghị, cũng như các bước cụ thể để hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy việc triển khai từng bước các thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao nhất, cũng như củng cố tổng thể mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt, vì sự thịnh vượng của hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.
