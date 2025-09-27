Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm Việt Nam: Động lực thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao Việt-Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin nhân dịp thăm chính thức Việt Nam tháng 1/2025. (Nguồn: Nhân Dân)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam dịp này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin?

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên và tin cậy đã được thiết lập giữa hai nước ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển không ngừng của Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Nguồn: Đại sứ Nga tại Việt Nam)

Khởi đầu năm nay là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin, hai bên đã đạt được những thỏa thuận hợp tác quan trọng thông qua lộ trình đến năm 2030. Trong tháng 5, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hai bên ký kết các thỏa thuận song phương quan trọng trong các lĩnh vực dầu khí, giáo dục và nhân đạo.

Gần đây, bên lề các sự kiện đa phương tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thời gian qua, các phái đoàn đại diện của Nga đã có chuyến thăm Việt Nam như Thư ký Tổng hội đồng của Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga thống nhất”, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga V.V. Yakushev; Trợ lý Tổng thống kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải Nga N.P. Patrushev và Bộ trưởng Bộ Y tế Nga M.S. Murashko.