Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Chiều 28-9, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tháp tùng Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam có: ông Ivan Ivanovich Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia; ông Alexander Mikhailovich Babakov, Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia; ông Alexey Gennadievich Nechayev, Lãnh đạo khối Đảng chính trị "Những con người mới" Đuma Quốc gia; ông Vladimir Vladimirovich Gutenev, Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Đuma Quốc gia; ông Sergey Vladimirovich Kabyshev, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Giáo dục đại học Đuma Quốc gia; bà Olga Mikhailovna Kazakova, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Đuma Quốc gia; ông Vasily Ivanovich Piskarev, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Đuma Quốc gia; ông Sangadzhi Andreevich Tarbaev, Chủ nhiệm Ủy ban Du lịch và Phát triển hạ tầng du lịch Đuma Quốc gia; ông Maxim Anatolievich Topilin, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách kinh tế Đuma Quốc gia; ông Nikolay Grigorievich Shulginov, Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Đuma Quốc gia; ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam.