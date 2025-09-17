Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân bán sạch vốn ở công ty con

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ATS (Atesco - mã chứng khoán: ATS) thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư cá nhân. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa so với thị giá, dự kiến mang về 360 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 350 tỷ lên 710 tỷ đồng.

Sau phát hành, nhóm 9 cổ đông dự kiến nắm gần 94% vốn ATS, phần lớn là nhà đầu tư đã gắn bó từ trước. Số tiền thu về dự kiến được dùng để mua 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.