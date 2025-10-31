Chủ tịch Đà Nẵng nói về lý do không xin hỗ trợ trước mắt từ Trung ương

Tại cuộc họp, ông Ấn cho biết: Đà Nẵng có nhiều hạ tầng bị hư hỏng, ngập sâu nhất là các tuyến đường, cầu cống, cứ mưa lũ là bị cô lập ngay. Do đó tại cuộc họp này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã đề xuất việc sau lũ sẽ thống kê thiệt hại để có đề xuất xin Trung ương ngân sách thực hiện với số tiền lớn.

"Sắp tới, Đà Nẵng xin Thủ tướng được thống kê, đề xuất xin kinh phí để nâng cấp những tuyến đường công trình quan trọng để tránh cô lập mỗi khi có mưa lũ", ông Ấn báo cáo Thủ tướng.

Riêng những tuyến đường sạt lở khối lượng lớn nhưng vẫn có đường khác để đi, không cô lập thì TP Đà Nẵng sẽ triển khai sau vì theo ông Ấn việc triển khai ngay thời điểm có mưa lũ sẽ nguy hiểm cho những người thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng báo cáo Thủ tướng việc TP Đà Nẵng đang kiên quyết việc tổ chức tái định cư nơi có sạt lở, nguy cơ lớn ngay sau lũ. Đặc biệt, ở khu vực Hội An biển sạt lở nghiêm trọng, rất nặng nề. Đây là những công trình phải có đầu tư rất lớn, cần ngân sách lớn, thành phố sẽ có đề xuất cụ thể lên Thủ tướng.