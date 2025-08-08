Chủ tịch Công ty Tiếp vận SRV giúp Nhật Cường Mobile buôn lậu ra sao?

Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần tiếp vận SRV. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Phong (chủ tịch) mức án 36 tháng tù, Cao Tuấn Hưng (giám đốc) mức án 50 tháng tù, Nguyễn Hoàng Sơn (kế toán trưởng) mức án 45 tháng tù cùng về tội buôn lậu.

Hành vi của các bị cáo có liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 16-11-2017 đến ngày 26-9-2018, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy ... ), máy tính bảng cũ, mới các loại của 10 nhà cung cấp.

Công an khám xét chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường và bị can Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ, đang bỏ trốn). Ảnh: TP

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng Hằng (hay còn gọi là Yên Hồng Kông, Yên Hải Phòng, Yên HP, hiện chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hồng Kông về Sân bay Nội Bài, Việt Nam.