Chủ tịch CMC: 'Doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt để Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu'

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, nếu chỉ trông chờ vào hỗ trợ lãi suất hay các ưu đãi khác thì chưa đủ. Cần những doanh nghiệp lớn dẫn dắt mạnh mẽ để tạo cú hích cho toàn bộ hệ sinh thái.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC đã chia sẻ nhiều quan điểm đáng chú ý tại phiên thảo luận này.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW với định hướng lấy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm trung tâm đột phá, trong khi Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, chính là lời giải cho câu hỏi: “Làm thế nào để thay đổi đất nước?”.

"Rõ ràng, chỉ có thể thay đổi bằng cách tiếp cận mới, trong đó khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt - giải quyết các vấn đề cốt lõi như năng suất lao động, giá trị gia tăng, cũng như gia tăng năng lực nội sinh để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Chủ tịch CMC khẳng định.

Ông Chính chia sẻ: kể từ khi bộ tứ trụ cột (Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68) được ban hành, các doanh nghiệp công nghệ như CMC đã rất phấn khởi. Nay với hai nghị quyết mới là Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72, được xem như “bộ lục nghị quyết” càng tạo nên hệ thống chính sách đầy đủ, toàn diện thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, vấn đề quan trọng hiện nay không còn là định hướng, mà làm sao triển khai nhanh chóng và hiệu quả các chính sách từ Trung ương.