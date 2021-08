Chủ thương hiệu mì Hảo Hảo vẫn thống trị ngành mì gói dù các đối thủ vươn lên mạnh mẽ, doanh thu gần nửa tỷ đô, lợi nhuận Top3 ngành F&B Việt Nam

Quay trở lại với ngành mì, với việc dịch bệnh diễn biến còn phức tạp hơn trong năm 2021, nhất là trong quý 3, sức tiêu thụ được đánh giá tiếp tục ở mức cao.

Theo Kantar World Panel, doanh số của thực phẩm đóng gói đã tăng 35% trong 2 tuần đầu của tháng 7 (so với cùng kỳ năm trước) do nhu cầu tiêu thụ và dự trữ thực phẩm của người dân gia tăng khi hàng quán đóng cửa. Người dân đã tích trữ thực phẩm tiện lợi như thịt chế biến, mì gói… Nhu cầu tiêu thụ của mặt hàng cũng tăng cao hơn do người dân nấu ăn ở nhà nhiều hơn.

Theo Nhịp sống kinh tế