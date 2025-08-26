Chu Thanh Huyền: Chồng tôi nói gì cũng đúng, nói gì tôi cũng nghe hết

Chia sẻ thêm về kế hoạch sinh thêm con, Chu Thanh Huyền tiết lộ, chồng và mẹ chồng khuyên cô chưa nên sinh luôn: "Tôi muốn đẻ luôn nhưng mẹ chồng và chồng kịch liệt phản đối bảo đợi cho sức khỏe ổn định đã. Chồng tôi bảo quan trọng nhất là sức khỏe, tầm 3 năm nữa đẻ tiếp là đẹp".

Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997 tại Đông Anh (Hà Nội), là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, từng giành Quả bóng Vàng năm 2018 và hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Vợ anh, Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000, quê ở Sơn Tây (Hà Nội), được biết đến là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội, hoạt động kinh doanh online và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Cả hai bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất làng thể thao – giải trí. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 4/2024, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với sự góp mặt của nhiều đồng đội, bạn bè nổi tiếng.

Tháng 7 cùng năm, Chu Thanh Huyền hạ sinh con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình làm cha của Quang Hải và mở ra cuộc sống gia đình viên mãn cho đôi vợ chồng trẻ.