Chú rể Viết Vương phong độ, rước Đỗ Thị Hà về Quảng Trị

Ngọc Ánh - Duy Nam| 22/10/2025 09:25

Lễ đón dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được tổ chức ấm cúng, trang trọng với các phong tục truyền thống ở quê nhà cô dâu. Suốt buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng, chú rể liên tục có những cử chỉ ân cần, dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động.

img-6523-4876.jpg
Sáng 22/10, lễ đón dâu của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Gần 7h sáng, đoàn nhà trai có mặt để chuẩn bị đón cô dâu về nhà chồng ở Quảng Trị. Chồng của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương - doanh nhân từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.
img-6521-2193.jpg
Chú rể Viết Vương đón dâu trong trang phục vest lịch lãm. Anh được bạn bè cô dâu nhận xét có tính cách cởi mở, thân thiện.
img-6520-3218.jpg
Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Doanh nhân từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021-2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ.
img-6524-5769.jpg
Khoảnh khắc ngọt ngào của Hoa hậu Đỗ Thị Hà bên chồng.
img-2163.jpg
Trong buổi lễ sáng 22/10, cô dâu chọn lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng. Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng thêu ren hoa, chọn voan đồng điệu. Chú rể Viết Vương tinh tế đeo cà vạt có màu tương đồng với váy của cô dâu.
img-6525-2080.jpg
Đỗ Thị Hà và Viết Vương mời trà họ hàng, quan khách. Lễ đón dâu được tổ chức ấm cúng, trang trọng với các phong tục truyền thống ở quê nhà cô dâu.
img-6500-9303.jpg
img-6505-1966.jpg
img-6504-8757.jpg
img-6512-515.jpg
Buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng. Chú rể ân cần, dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động. Trong thời gian hẹn hò, cả hai không nhắc về mối quan hệ trước truyền thông. Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ sự riêng tư và chọn công khai ở thời điểm phù hợp.
img-6534-8532.jpg
Cô dâu, chú rể chụp ảnh cùng người thân.
img-6533.jpg
img-6532.jpg
Bố của Đỗ Thị Hà chúc phúc con gái, mong con vẹn tròn đạo hiếu với hai bên gia đình.
img-6536-3473.jpg
Ở lễ ăn hỏi, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, bố chồng của Đỗ Thị Hà - cho biết qua nhiều năm, nhiều tháng, Viết Vương và Đỗ Hà tìm hiểu, yêu nhau bằng tình cảm đẹp. Nhà trai biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà.
z7142100225450-b12c4fa1aa4c86261c84ae9a12ebe1c9-9168.jpg
Không gian lễ đón dâu với tông xanh và trắng chủ đạo.
