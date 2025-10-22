Chú rể Viết Vương phong độ, rước Đỗ Thị Hà về Quảng Trị
Ngọc Ánh - Duy Nam|22/10/2025 09:25
Lễ đón dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được tổ chức ấm cúng, trang trọng với các phong tục truyền thống ở quê nhà cô dâu. Suốt buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng, chú rể liên tục có những cử chỉ ân cần, dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động.
Buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng. Chú rể ân cần, dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động. Trong thời gian hẹn hò, cả hai không nhắc về mối quan hệ trước truyền thông. Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ sự riêng tư và chọn công khai ở thời điểm phù hợp.
Bố của Đỗ Thị Hà chúc phúc con gái, mong con vẹn tròn đạo hiếu với hai bên gia đình.