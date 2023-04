Chú rể lương 30 triệu mà chỉ chi 5 triệu cho việc thuê váy cưới và trang điểm

Hôm qua, Sĩ đến nhà tôi chơi và cùng bàn bạc lại một số việc liên quan đến lễ cưới sắp đến. Tôi hớn hở lấy bản phác thảo váy cưới cho anh xem và khoe sẽ đặt may bộ váy này với giá 30 triệu đồng. Tôi sẽ biến ngày cưới của mình thành một dịp trọng đại mà cả đời không thể nào quên.

Bất ngờ thay, vừa nghe đến số tiền bỏ ra, chồng chưa cưới của tôi liền đỏ mặt giận dữ. Anh phũ phàng bảo sẽ không may váy cưới vì quá tốn kém, quá phung phí. Anh đã hỏi một tiệm áo cưới và họ báo giá thuê 2 chiếc váy cùng trang điểm cô dâu 2 ngày chỉ 5 triệu. Anh đã đặt cọc cho họ rồi nên tôi hãy từ bỏ suy nghĩ may váy cưới đi. Ngoài ra, anh ấy cũng đã đi hỏi các tiệm in thiệp cưới và quyết định chọn tiệm in rẻ nhất với lí do "người ta chỉ cần coi ngày giờ tổ chức lễ để đến dự tiệc chứ chẳng quan tâm đến hình thức thiệp cưới; in thiệp mắc tiền chỉ tốn kém thêm thôi".