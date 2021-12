Chủ quan vì tiểu ra máu không đau, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư

Your browser does not support the audio element.

Người đàn ông Trung Quốc 45 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Châu (Trung Quốc) để thăm khám vì tình trạng tiểu ra máu.

Qua khai thác bệnh sử, người đàn ông này cho hay, tình trạng tiểu ra máu đã xuất hiện nửa năm nay. Tuy nhiên, vì bận rộn nên thời gian gần đây anh mới có thể đến một phòng khám gần nhà để kiểm tra. Các bác sĩ tại đây kết luận người này bị sỏi thận.

Tại bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện hệ thống thận và tiết niệu của bệnh nhân, trong quá trình siêu âm, bác sĩ tình cờ phát hiện trong bàng quang có khối u kích thước 0,5-1 cm. Kết quả sinh thiết khẳng định khối u này là ung thư bàng quang giai đoạn đầu.

Một trường hợp khác là cụ bà 72 tuổi họ Jiang đã uống thuốc chống viêm để chữa tình trạng tiểu ra máu. Bà thấy tình trạng tiểu máu tạm thời chấm dứt, nhưng thỉnh thoảng lại tái phát, kéo dài hơn một lần.

Khi tần suất tiểu ra máu tái phát ngày càng nhiều, bà nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến bệnh viện để thăm khám và phát hiện ra mình bị ung thư bàng quang giai đoạn 2.

Từ các trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo có rất nhiều nguyên nhân gây tình trạng tiểu ra máu, thậm chí đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.