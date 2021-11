Chủ quán trà chanh bị khách chém dã man: Bắt 2 tên côn đồ

Theo anh L.V.H., hơn 1 năm trước anh từ địa bàn xã khác đến xã Thành Công để thuê ki-ot bán trà chanh. Thời điểm này có 1 đối tượng lạ đến và yêu cầu nộp 4 triệu đồng/1 tháng tiền bảo kê thì sẽ được yên ổn làm ăn, nhưng anh không đồng ý. Anh H. nghi ngờ có thể vì lý do này nên các đối tượng đến quậy phá.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.