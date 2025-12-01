Chủ quán phở ở Hải Phòng tuyên bố ủng hộ vùng lũ 500 triệu đồng, vì sao cộng đồng mạng lại bức xúc?

Một tài khoản Tiktok được cho là chủ quán phở gà Phương ở Hải Phòng đã đăng đàn tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền 500 triệu đồng, để khắc phục hậu quả bão lũ, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thay vì bỏ ra số tiền 500 triệu đồng, người này sau đó lại "đính chính" sẽ hỗ trợ ăn uống khi tham gia khóa học nấu phở gà do chính cơ sở của người này mở mở ra.

Một cư dân trong vùng lũ phản ứng cho rằng, vùng lũ thời gian đâu để học khóa dạy làm phở

Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi và tương tác, với nhiều bình luận trái chiều, trong đó có đa phần ý kiến phản ứng cho rằng, chủ quán phở này đang lợi dụng tình hình mưa lũ để quảng cáo cho khóa học nấu phở gà. Bởi tuyên bố tặng cho bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn vì thiên tai số tiền 500 triệu đồng nhưng thực tế không có đồng nào.