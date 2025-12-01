Chủ quán phở ở Hải Phòng tuyên bố ủng hộ vùng lũ 500 triệu đồng, vì sao cộng đồng mạng lại bức xúc?

Một tài khoản Tiktok được cho là chủ quán phở gà Phương ở Hải Phòng đã đăng đàn tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền 500 triệu đồng, để khắc phục hậu quả bão lũ, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thay vì bỏ ra số tiền 500 triệu đồng, người này sau đó lại "đính chính" sẽ hỗ trợ ăn uống khi tham gia khóa học nấu phở gà do chính cơ sở của người này mở mở ra.
Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi và tương tác, với nhiều bình luận trái chiều, trong đó có đa phần ý kiến phản ứng cho rằng, chủ quán phở này đang lợi dụng tình hình mưa lũ để quảng cáo cho khóa học nấu phở gà. Bởi tuyên bố tặng cho bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn vì thiên tai số tiền 500 triệu đồng nhưng thực tế không có đồng nào.
Tài khoản Cường LV, bình luận: “Tranh thủ hơn cao thủ, mới đầu em tưởng chị ủng hộ 500 triệu tiền mặt thật, đang định khen. Trong lúc người dân vùng lũ lụt cần hỗ trợ để chống đói và mua sắm các vật dụng sinh hoạt, họ cần tái thiết cuộc sống, chứ đã trắng tay rồi đi học làm phở gì nữa, học xong rồi bán cho ai khi xung quanh toàn người người nghèo, đang thiếu thiếu thốn lấy tiền đâu ăn phở. Tưởng chị tặng tiền, ai ngờ đâu chị tặng khóa học”.
Chị Lê Thị Hà, người dân ở vùng lụt tỉnh Thái Nguyên, cũng bức xúc: “Đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, mất mát hết cả, lại nghe chị chủ quán phở tuyên bố ủng hộ kiểu câu view, câu like, khiến ai cũng bức xúc. Nếu không giúp đỡ được người dân vùng lũ thì thôi, chị ấy không nên lạm dụng lúc thiên tai bão lũ khó khăn để quảng cáo đánh bóng hình ảnh cho bản thân, cho thương hiệu phở của chị ta như vậy”.
Anh Vũ Đình Hảo, ở phường Việt Hưng, Hà Nội, cho biết: “Chị chủ quán phở tuyên bố hùng hồn là tặng 500 triệu nhưng thực tế chẳng có đồng nào, thay vào đó lại quy đổi thành khóa học, không hề thiết thực và có thành ý chút nào. Dư luận phản ứng cũng là điều dễ hiểu”.
Chủ quán lên tiếng đính chính sau khi bị dư luận phản ứng dữ dội
Ngay sau khi gây sóng gió trên dư luận mạng xã hội, chủ quan Phở gà Phương đã nhận về không ít “gạch đá” của cư dân mạng, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải các clip phê phán việc làm của nữ chủ quán phở này, thậm chí lá kêu gọi tẩy chay khóa học dạy làm phở của vị này.
Trước những áp lực của cư dân mạng, ngày 10/10, vị chủ quán này đã đăng đàn xin lỗi cộng đồng mạng, người này lý giải rằng: “Do cách diễn giải của tôi chưa thoát được ý, khiến cho dư luận hiểu lầm, gây ra tranh cãi. Tôi xin giải trình lại, tôi không có ý lợi dụng mưa bão để đánh bóng tên tuổi, mục đích chính của tôi là hỗ trợ miễn phí ăn uống 100% cho người tham gia khóa học".
Sau đó, người này cho rằng, thiện nguyện có nhiều cách, có người đến tận nơi giúp đỡ, có người ở xa thì gửi kinh tế hỗ trợ. Còn với Phở gà Phương thì hỗ trợ bằng cách đào tạo nghề làm phở, để mọi người có cái nghề về phát triển kinh tế ổn định lại cuộc sống.
Thạc sĩ xã hội học Nguyễn Hùng Mạnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Trong thời điểm hoạn nạn thiên tai đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều địa phương, nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn, thì việc chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhau là điều rất đáng trân trọng, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng đã từng có nhiều trường hợp lợi dụng thiên tai bão lũ để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo làm màu cho bản thân, cho thương hiệu của đơn vị, và đây là những hành vi cần lên án, trước đó cũng đã có nhiều trường hợp bị các cơ quan chức năng xử lý, xử phạt rồi. Vì vậy, tôi cho rằng, mọi cá nhân, mọi tổ chức đơn vị, cần tránh những hành vi gây bức xúc cộng đồng.