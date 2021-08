Chủ quán nước bị khách đâm tử vong chỉ vì... pha trà đặc

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và chứng cứ. Về phía Toản, sau khi gây án, đến 00h30 ngày 11/3, anh ta đến Công an quận Từ Liêm đầu thú.

Được biết, trước khi gây ra vụ giết người, năm 1993, Toản bị TAND Tối cao tuyên phạt án 54 tháng tù vì tội Cướp tài sản.