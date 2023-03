Chủ quán mỳ gây sốt với điều kiện để được ăn miễn phí

Nói xong, bà chủ quán đưa cho những đứa trẻ bát mỳ lạnh mang về. Một ngày, bà tiếp nhiều những vị khách nhí đặc biệt như này.

Điều đáng nói, dù phải tiếp nhiều học sinh, nhưng không mang về lợi nhuận, bà chủ quán vẫn vui vẻ. Bà liên tục nói: "Các cháu lợi hại quá"; "Cháu giỏi quá"; "Các cháu đã phải nỗ lực nhiều rồi, hãy cố gắng thêm nhé"...

Nhận xong bát mỳ lạnh miễn phí từ bà chủ quán, các vị khách nhí liên tục cúi đầu cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục cố gắng. Hành động này của chủ quán bán mỳ lạnh nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.

Nhiều người, bày tỏ sự cảm kích vì chủ quán bán mỳ có tấm lòng nhân hậu, chỉ cần những phần quà nhỏ cũng phần nào giúp các em có thêm động lực trong học tập.