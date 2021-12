Chủ quán lẩu xử đẹp với khách "ăn quỵt" đối lập chủ shop quần áo đánh người

Your browser does not support the audio element.

Một video ghi lại cảnh một nam thực khách không có tiền phát biểu "review" về món ăn để "trừ nợ" bữa ăn không thanh toán theo yêu cầu của chủ nhà hàng đăng trên trang fanpage của một nhà hàng lẩu đang được lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Ông chủ quán lẩu yêu cầu khách "ăn quỵt" quay clip review về quán

Sự việc được kể lại, một thanh niên đến quán ăn lẩu cá tầm, gọi thêm cả một chai rượu nhưng ăn xong hồn nhiên ra về, không có tiền để trả. Chủ nhà hàng lẩu đã phát hiện ra sự việc và hỏi thăm lý do không trả tiền, sau đó quay clip đề nghị vị khách đánh giá về món ăn như là cách "trừ nợ" cho bữa lẩu. Sau đó, chủ nhà hàng còn nhắc nhở vị khách rút kinh nghiệm không nên đi ăn mà không có tiền như thế nữa.