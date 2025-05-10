Chủ quán cà phê khó xử vì khách VIP mang thú cưng vào quán

Tại các quán cà phê hay nhà hàng, không khó để bắt gặp hình ảnh khách hàng dắt theo thú cưng vào quán, từ những chú chó nhỏ xinh xắn đến những chú mèo được bế trên tay. Dù đã đặt biển cấm rõ ràng với nội dung như “Không mang vật nuôi vào quán” hoặc “Vui lòng để thú cưng bên ngoài”, một số khách vẫn phớt lờ quy định.

Anh Minh (chủ quán cà phê ở Hà Nội) kể rằng, quán có biển cấm vật nuôi khá lớn dán ngay cửa. Cách đây không lâu, vào buổi tối cuối tuần đông khách, một nhóm bạn trẻ tới quán, bế theo một con chó nhỏ.

"Lúc đó tôi đang pha chế, thấy vậy liền chạy ra nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Tôi nói quy định quán không cho phép vật nuôi vào khu vực trong nhà, đặc biệt là phòng điều hòa để đảm bảo vệ sinh chung và tránh ảnh hưởng đến khách khác", anh Minh kể.

Vị khách này tỏ ra khó chịu và giải thích rằng con chó rất ngoan, sạch sẽ và không ảnh hưởng tới ai cả. “Tại sao quán không linh động? Giờ bảo em để nó ở đâu?”, khách to tiếng. Các khách khác đang ngồi trong quán dồn ánh mắt theo dõi vụ việc.