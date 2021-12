"Chú Phú Quang gắng sức lắm rồi, thương lắm"

Your browser does not support the audio element.

Minh Chuyên là ca sĩ gắn bó với âm nhạc Phú Quang, từng được ví von là "nàng thơ mới" của vị nhạc sĩ sau Ngọc Anh 3A. Là người nhạy cảm, dễ xúc động nên cùng làm việc với nhạc sĩ Phú Quang những năm tháng cuối đời, Minh Chuyên cảm nhận rằng đằng sau một nhạc sĩ nổi tiếng, được hàng triệu người mến mộ, ông là người "đáng thương và cô đơn đến tận cùng"!

Khi PV Dân trí liên lạc với Minh Chuyên vào buổi trưa 8/12, nữ ca sĩ vẫn trong trạng thái xúc động, nghẹn giọng khi nghe tin nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời :

"Đến lúc này, tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Tôi đang nấu ăn sáng cho con, nhận tin báo từ anh Tú "trọc" nhạc công là nhạc sĩ Phú Quang vừa mất mà lòng rối bời suốt từ sáng đến giờ. Tôi điện cho anh Long, trợ lý trước đây của chú Quang. Hai anh em bật khóc nức nở.

Tôi thương chú quá! Chú mất mà chưa được nhìn thấy chú. Tôi ngồi lỳ trong phòng, nghe nhạc của chú mà buồn đau quá, muốn ra chơi với con mà bước ra đến cửa, nước mắt lại trào ra. Tôi không muốn con trai nhìn thấy mẹ trong tình cảnh ấy.

Thực sự, có nhiều cuộc điện thoại báo chí gọi đến nhưng tôi không bắt máy, lúc này tôi không biết nói gì, bắt đầu từ đâu.

Ca sĩ Minh Chuyên và nhạc sĩ Phú Quang trong một đêm nhạc (Ảnh: NVCC).

Có một thời gian, người ta cứ ví von Minh Chuyên là "nàng thơ mới" của Phú Quang. Tôi cũng không có suy nghĩ ấy, chỉ đơn giản là tôi đến với nhạc Phú Quang một cách tự nhiên, là nhân duyên. Tôi cũng không bao giờ phủ nhận những điều chú mang lại cho mình, sự thành công. Ai cũng biết đến Minh Chuyên từng gắn bó với âm nhạc Phú Quang, và hiện tại tôi vẫn hát âm nhạc của chú.

Tôi dừng lại một thời gian vì bận rộn với con cái nhưng lúc nào tôi cũng biết ơn chú đã đem đến cho mình rất nhiều thành công trong quãng thời gian vừa qua.

Trước đây, vì ở xa tôi không thể đến thăm chú thường xuyên nhưng mỗi khi tập chương trình với chú, tôi thường đến sớm và nán ở lại lâu nhất để trò chuyện với chú.

Thời gian vừa rồi, tôi ra Hà Nội cũng không vào viện thăm chú được bởi dịch Covid-19. Đợt chú nhập viện điều trị, hôn mê sâu mà tôi không vào thăm được, tôi được người bạn gửi cho ảnh chú trên giường bệnh, điều trị thực vật mà mấy chị em đều khóc.

Chú nằm vậy cũng hơn một năm, cứ ống nọ dây kia truyền vào, người chỉ còn da bọc xương. Có thời gian ngắn chú về nhà, sau đó lại nhập viện tiếp. Nhìn chú Phú Quang nhìn vậy thôi, thương lắm, chú cô đơn lắm! Chú cô đơn đến giây phút cuối cùng.

Ở gần chú, tôi mới cảm nhận hoàn cảnh của chú, thương lắm, cô đơn lắm. Chú Phú Quang ăn uống rất khổ, cũng chẳng sung sướng gì.

Cố nhạc sĩ không ít lần đệm đàn cho "nàng thơ mới" hát (Ảnh: NSCC).

Những lần làm chương trình của chú, tôi thường hỏi han: "Chú ăn gì chưa?", rồi đi mua đồ ăn kiêng cho chú. Chú bị bệnh tiểu đường, phải ăn kiêng.

Đồ ăn đó chỉ ăn trong ngày thôi, đến ngày thứ ba tổng duyệt chương trình, tôi đến, thấy đồ ăn vẫn còn trên bàn, chú lại lấy ăn. Tôi hỏi: "Sao chú có thể ăn lại đồ ăn chỉ được ăn một lần như vậy?"