Chủ ô tô tá hoả phát hiện thi thể cô gái đang phân huỷ trong cốp xe

Sáng 1/11, chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi bất thường, đồng thời kính bị vỡ nên mở cốp kiểm tra. Khi mở cốp, người này tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái đã phân hủy, liền trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.