Chủ ô tô tá hoả phát hiện thi thể cô gái đang phân huỷ trong cốp xe

01/11/2025 13:30

Phát hiện mùi hôi bất thường, chủ ô tô mở cốp kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thi thể một cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Sáng 1/11, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc thi thể một cô gái được phát hiện trong cốp ô tô đậu bên đường.

thi the.png
Cơ quan chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: L.A

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô được một người dân đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Sáng 1/11, chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi bất thường, đồng thời kính bị vỡ nên mở cốp kiểm tra. Khi mở cốp, người này tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái đã phân hủy, liền trình báo cơ quan công an.

Unknown 55.jpg
Chiếc ô tô đậu ven đường, trong cốp xe có chứa thi thể cô gái. Ảnh: L.A

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chu-o-to-ta-hoa-phat-hien-thi-the-co-gai-dang-phan-huy-trong-cop-xe-2458415.html
https://vietnamnet.vn/chu-o-to-ta-hoa-phat-hien-thi-the-co-gai-dang-phan-huy-trong-cop-xe-2458415.html
            • Mặc định

