Chủ nhân hit ‘Savage Love’ - Jason Derulo sẽ đến TP.HCM vào tháng 3 với concert hoành tráng

Đây là lần đầu tiên ngôi sao nhạc pop đến Việt Nam biểu diễn.

Từ đó đến nay, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, đã bán được hơn 250 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới và đạt được 15 đĩa đơn bạch kim. Trong đó, "Savage Love” từng là hiện tượng khủng toàn cầu, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard cũng như đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới.

Trên nền tảng YouTube, Jason Derulo có các MV đạt hơn 1 tỷ view như “Wiggle”, “Swalla”... Ngoài ra, anh còn có nhiều MV đạt hàng trăm triệu lượt xem như “Talk Dirty”, "Savage Love”, “Take You Dancing”, “Get Ugly”, "Want To Want Me"…

Jason Derulo còn xây dựng được lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội với hơn 117 triệu follower trên mọi nền tảng. Anh cũng có hơn 65 triệu người theo dõi trên toàn thế giới và hơn 1,3 tỷ lượt thích. Nhờ đó, chủ nhân hit "Savage Love” là một trong những siêu sao lớn nhất của TikTok, hiện là người dùng nam giới được theo dõi nhiều thứ 4 trên nền tảng chia sẻ video và cũng là tài khoản lớn thứ 11 nói chung.