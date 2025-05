Chủ nhân giải Cành cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes

Kể từ đó, De Niro trở thành gương mặt quen thuộc tại đại lộ Croisette, nơi diễn ra các hoạt động chính của Liên hoan phim Cannes. Ông liên tục trở lại thảm đỏ của sự kiện với các tác phẩm đình đám như "The King of Comedy" (1983), "Once Upon a Time in America" của Sergio Leone (1984), và "The Mission" của Roland Joffé (1986).

Đặc biệt, bộ phim "The Mission" vinh dự được trao giải Cành cọ vàng, giúp De Niro trở thành một trong số ít diễn viên từng góp mặt trong 2 tác phẩm đoạt giải cao nhất tại Cannes.