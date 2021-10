Chủ nhân 'Giấc Mơ Trưa' bị đánh bản quyền chính bài hát của mình?

Vào ngày 25/9, nữ nhạc sĩ Giáng Son đăng tải ca khúc Giấc Mơ Trưa lên kênh YouTube Giáng Sol Official, tuy nhiên ngay sau đó bị nhận thông báo khiếu nại liên quan đến bản quyền ca khúc do chính cô sáng tác.

Đến ngày 27/10, phía BH Media đã mở cuộc họp báo về vấn đề "Bản quyền âm nhạc trên môi trường số", trong đó trường hợp của nhạc sĩ Giáng Son cũng đã được phía đơn vị này đưa ra thảo luận và phản hồi với các đơn vị truyền thông.

Trong thông cáo báo chí, phía BH Media cho rằng nhạc sĩ Giáng Son đã "hiểu lầm về bản quyền YouTube" và đưa ra lời giải thích chi tiết như sau:

Với tư cách là đơn vị kinh doanh và bảo vệ bản quyền âm nhạc trong môi trường số, BH Media ghi nhận nhạc sĩ Giáng Son rất có ý thức về bản quyền. Tác giả của ca khúc Giấc Mơ Trưa đã cẩn thận chuẩn bị một bản ghi – thuộc quyền sở hữu của chị để đưa lên kênh YouTube riêng của mình.

Nhưng vì trên YouTube có nhiều bản ghi Giấc Mơ Trưa của nhiều chủ sở hữu khác nữa. Do đó, khi phát hiện bản ghi Giấc Mơ Trưa của Giáng Son mới được tải lên hơi giống với bản ghi Giấc Mơ Trưa của nghệ sĩ Dương Thùy Anh up lên trước đó, YouTube đã so sánh, đối chiếu và tự động gửi thông báo xác nhận bản quyền tới nhạc sĩ Giáng Son.

Đây là cơ chế quét bản quyền tự động của YouTube, mà những ai từng lập kênh YouTube đều trải nghiệm và hiểu. Thông báo đó nhằm mục đích để chủ sở hữu các bản ghi đối soát bản quyền với nhau, và thông báo đó không làm ảnh hưởng đến quyền đăng tải bản ghi của Giáng Son.

Chỉ cần Giáng Son làm thao tác phản hồi, là chủ sở hữu bản ghi kia sẽ xác minh lại và gỡ xác nhận bản quyền khỏi video. Do đó, theo BH Media, việc Giáng Son dùng từ “đánh gậy bản quyền” với trường hợp của chị là chưa chính xác. “Gậy bản quyền” là mức cảnh cáo dành cho những cá nhân có dấu hiệu vi phạm bản quyền.

Nói rõ hơn về "quyền bản ghi" và "quyền tác giả" trong vấn đề bản quyền âm nhạc, phía BH Media cung cấp thêm thông tin như sau: mỗi bản ghi âm, audio của một bài hát khi được phát hành, sẽ chứa đựng 02 loại quyền tách biệt là: Quyền bản ghi (Sound Recording) liên quan đến phần nhạc, hòa âm phối khí và âm thanh giọng hát có trong bản ghi âm; Quyền tác giả (Musical Composition) liên quan đến phần giai điệu, tiết tấu và lời của bài hát được sử dụng trong bản ghi âm.