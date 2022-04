Chủ nhà tá hỏa khi 4 bánh xe ô tô "không cánh mà bay"

Chiều 18/4, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, một hộ dân trên địa bàn phường bị kẻ gian lấy trộm 4 bánh xe ô tô khi đậu xe trước nhà.

"Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an phường đã đến hiện trường xác minh và báo cáo Công an thành phố để tiếp tục điều tra. Đây là vụ trộm hi hữu và lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn", lãnh đạo công an phường Tân Lập cho hay.