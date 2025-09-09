Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày

Như Ý| 09/09/2025 20:03

Một người đàn ông ở Chiết Giang vừa trải qua phen hú vía khi trở về nhà sau 27 ngày thì phát hiện bếp ga của mình vẫn cháy.

Ngày 6/9 vừa qua, ông Ye ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đăng tải một đoạn clip khiến nhiều người “toát mồ hôi lạnh”.

Trong clip, ông kể lại sự cố hy hữu: Sau khi đun thuốc đông y bằng lửa nhỏ, ông chỉ nhớ lấy thuốc ra mà quên tắt bếp. Sau đó ông có việc nên rời khỏi nhà 27 ngày. 

tatbepga (1).jpg
Chủ nhà tá hỏa khi phát hiện quên tắt bếp ga 27 ngày. Ảnh minh họa: FP

Trong thời gian đó, ông chỉ nhận được thông báo số dư tiền gas sắp hết và đã nạp thêm tiền, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mình quên tắt bếp. Mãi đến ngày trở về, ông mới bàng hoàng phát hiện ngọn lửa vẫn cháy trên bếp.

Ngày 7/9, ông Ye tiếp tục đăng clip cập nhật, cho biết chiếc bếp ga vẫn hoạt động bình thường. “Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình, nếu lúc đó xảy ra hỏa hoạn thì không biết sẽ thế nào”, ông chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho rằng, trên bếp không có gì nên khó bén lửa, nhưng điều nguy hiểm là có thể dẫn tới rò rỉ gas. 

Ông Ye tiết lộ, chiếc bếp mua năm 2023, chưa tới 1.000 NDT (3,7 triệu đồng). Ông khá bất ngờ về sức bền của bếp. Tuy vậy, sự cố này đã trở thành bài học lớn, khiến ông thay đổi thói quen: Trước khi rời nhà, luôn kiểm tra kỹ gas, nước, điện.

Các chuyên gia an toàn cũng khuyến cáo, khi nấu nướng tuyệt đối không rời bếp, trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả nguồn lửa, không được chủ quan hay trông chờ vào may rủi, thông tin từ Sohu. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chu-nha-rung-minh-phat-hien-quen-tat-bep-ga-suot-27-ngay-2440770.html
