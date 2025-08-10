Chủ nhà nghỉ ở Thái Nguyên mở 40 phòng đón trăm người vào tránh ngập

Xúc động trước lời cảm ơn

Tình trạng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ở Thái Nguyên từ đêm 6/10 khiến cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bà con, chị Thảo Nguyên, chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã mở cửa, đón người dân vào tránh ngập.

Đến thời điểm hiện tại, chị Thảo Nguyên đã đón hơn trăm người vào tránh ngập

Nhà nghỉ của chị Nguyên gồm 40 phòng, vì ở khu đất cao nên không bị ngập.

Biết được tình cảnh ngặt nghèo của những hộ dân ở vùng ngập sâu, vợ chồng chị dọn dẹp phòng ốc, giặt chăn ga, chuẩn bị hơn 100 lít dầu cho máy phát điện và đăng thông báo mời người dân đến trú chân.