Chủ nhà hàng qua đời ở tuổi 26 chỉ vì uống chiều khách mỗi ngày

Một ca cấp cứu tại BV Bạch Mai.

Theo GS BS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội Hồi sức chống độc Việt Nam tăng mỡ máu ở người trẻ hiện nay thực sự đang báo động. Bác sĩ Bình cho biết triglyceride là một chất béo trung tính luôn có ở trong máu do thức ăn chuyển hóa mỗi ngày và gan tạo ra. Triglyceride có vai trò nuôi các tế bào. Khi thành phần triglyceride trong cơ thể quá nhiều sẽ đối diện nguy cơ mắc các bệnh tim, mạch máu, viêm tụy cấp…Các bệnh nhân tăng triglyceride đều liên quan tới lối sống do ăn uống thừa chất, do lười vận động, bia rượu và hút thuốc lá.