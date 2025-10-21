Chủ nhà hàng đạt giải Michelin Tùng Dining bị truy tố vì trốn thuế

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (1992), Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (1992), cổ đông Công ty về tội “Trốn thuế”.
Theo Vietnamnet, trước đó, ngày 19/3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện trong thời gian từ năm 2019-2023, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (Công ty Tung Dining) có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, doanh thu để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.
Ngày 28/10/2024, Cục thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ.
Theo Công an nhân dân, sau khi tiến hành thanh tra vào tháng 3/2024, Cục thuế TP Hà Nội tiến hành thanh tra và phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế với số tiền là 2,4 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 2,1 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 335 triệu đồng.
Theo Cáo trạng, từ năm 2019 đến 2023, cộng số tiền trong tài khoản của Công ty Nhà hàng Tung Dinning và các tài khoản cá nhân, doanh thu thực tế của công ty là hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tùng và Ánh chỉ khai thuế doanh thu là 29,4 tỷ đồng chứ không kê khai, nộp thuế doanh thu là 23,5 tỷ đồng.
Số tiền không thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đối với toàn bộ doanh thu hoạt động của doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2023, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng.
Còn lại hơn 16,8 tỷ, Tùng và Ánh sử dụng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.
Hoàng Tùng khởi nghiệp bằng việc mở nhà hàng fine dining tên T.U.N.G Dining tại Hà Nội vào năm 2018. Anh là người đi tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp – cụ thể là fine dining. Năm 2021, Hoàng Tùng đã mở thêm một nhà hàng tên Å by TUNG tại TP HCM. Cả T.U.N.G Dining và Å by TUNG đều chuyên phục vụ duy nhất thực đơn thưởng thức (tasting menu).
Giới thiệu với truyền thông, thì Hoàng Tùng vừa là bếp trưởng, vừa là Nhà sáng lập và điều hành hai nhà hàng kể trên, còn Nguyệt Ánh là Giám đốc điều hành.
Trong thế hệ bếp trưởng trẻ ở Việt Nam, Hoàng Tùng là người thành công sớm và có thành tựu đáng kể. T.U.N.G dining đã được tổ chức World’s 50 Best bình chọn là 1 trong 100 nhà hàng tốt nhất châu Á vào năm 2021. Đây là một giải thưởng rất là lớn trong sự nghiệp người làm F&B, vì trên thế giới có 2 bảng xếp hạng danh giá của ẩm thực đó là Michelin và The World’s 50 Best.
Năm 2022, Hoàng Tùng cũng nằm trong danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam. T.U.N.G Dining cũng lọt vào danh sách Michelin từ 2023 đến 2025.