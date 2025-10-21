Chủ nhà hàng đạt giải Michelin Tùng Dining bị truy tố vì trốn thuế

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (1992), Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (1992), cổ đông Công ty về tội “Trốn thuế”.

Theo Vietnamnet, trước đó, ngày 19/3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện trong thời gian từ năm 2019-2023, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (Công ty Tung Dining) có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, doanh thu để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.

Ngày 28/10/2024, Cục thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ.