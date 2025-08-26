Chủ nhà 7 tầng ở Hà Nội mở cửa cho người lạ ở miễn phí xem diễu binh 2/9

Cho người lạ ở nhờ

Những ngày Hà Nội tất bật chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh, câu chuyện về chị Quản Thị Lan (32 tuổi), trú tại phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Ý tưởng cho người lạ ở miễn phí xuất phát từ lần chị Lan cùng gia đình đi xem buổi hợp luyện diễu binh đầu tiên. Nhìn cảnh người già, trẻ nhỏ vất vả chen chúc di chuyển, chị thấy trăn trở:

“Tôi nghĩ nhà mình còn nhiều tầng bỏ trống, trong khi bà con đi lại xa xôi, tìm chỗ nghỉ khó khăn. Thế nên, tôi quyết định cho ở nhờ, coi như góp chút sức nhỏ bé”.

Các con chị Lan hào hứng dọn dẹp giúp mẹ để đón người đến ở

Ngôi nhà 7 tầng của vợ chồng chị Lan từng nhiều lần đón họ hàng, bạn bè từ quê ra chơi nên chị khá thoải mái khi cho người lạ ở nhờ.