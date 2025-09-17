Chú ‘Minh cô đơn’ bị suy tim, cộng đồng hỗ trợ hơn 800 triệu đồng để chữa bệnh

Năm 2020, khi bị mất chiếc xe ba gác – phương tiện duy nhất để mưu sinh và giúp đỡ sinh viên, ông được mọi người hỗ trợ mua xe mới cùng 17 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, ông không giữ lại cho mình mà dùng để mua ba xe máy cũ tặng lại cho sinh viên khó khăn.

Sinh ra đã mồ côi, lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nhưng “Minh cô đơn” luôn sống nghĩa tình và lặng lẽ cống hiến cho cộng đồng. Lần này, khi ông bệnh nặng phải nhập viện, chính cộng đồng lại chung tay để tiếp thêm nghị lực cho người đàn ông được xem là “hiệp sĩ của làng đại học”.

Nhiều sinh viên nhắn tin, hỗ trợ "chú Minh cô đơn"

Những ngày qua, thông tin ông "Minh cô đơn”, người từng rong ruổi khắp Làng Đại học Quốc gia TP.HCM để giúp sinh viên vá xe, chuyển trọ, đuổi cướp,... đang chống chọi với bệnh tim và gan tiến triển nặng đang được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng đặc biệt là những sinh viên đã, đang và từng sống tại làng Đại học TP.HCM.

Trang Facebook Phong Bụi với hơn 2,7 triệu lượt theo dõi đã thông tin rằng ngay khi ông "Minh cô đơn" nằm viện, hộp thư của Phong Bụi nhận về hơn 1.400 tin nhắn và 39 email. Tất cả đều nhắc tên “chú Minh Cô Đơn”. Những thế hệ sinh viên ký túc xá, từ khu A, khu B cho đến những cựu sinh viên giờ đã ở khắp bốn phương, ai cũng nhớ về một người đàn ông đã dành cả đời để giúp đỡ các sinh viên.

Trước đó, vì bệnh của ông "Minh cô đơn", tài khoản Phong Bụi đã kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ cho ông Minh chữa bệnh.

Nhiều thế hệ sinh viên được người đàn ông Minh giúp đỡ đã chung tay ủng hộ để ông có tiền chữa bệnh.

Sau 1 ngày kêu gọi, đông đảo các thế hệ sinh viên, những người từng gắn bó và được ông Minh “cô đơn” hỗ trợ đã chung tay ủng hộ với số tiền hơn 795,2 triệu đồng. Và đến 6 giờ sáng ngày 16-9, tài khoản Phong Bụi đã chính thức đóng chiến dịch kêu gọi hỗ trợ và ghi nhận con số hỗ trợ từ các mạnh thường quân là hơn 840,4 triệu đồng.