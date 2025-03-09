Chủ mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù

Bà Nhanh được xác định thường sử dụng lược, chổi, tay, chân, muỗng (loại sử dụng múc canh) đe dọa, đánh các cháu. Nhiều trường hợp bà Nhanh còn sử dụng dầu gió cho vào miệng của một số cháu bé.

Kết quả điều tra xác định, quá trình chăm sóc các cháu, bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, cây lau nhà, đũa… đánh các bé và xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi.

Đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương, là chủ cơ sở, trực tiếp chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ, bị cáo không ngăn cản mà còn hành hạ, đánh đập các cháu như: dùng bìa các tông, lược, khay nhựa, chổi để đánh; nắm áo, xách và kéo các cháu; ôm ném các cháu khi tắm, ngủ.

Các bị cáo Cẩm, Tuyền và Nhanh khai, khi được Hương tuyển dụng vào làm bảo mẫu đều là người có trình độ văn hóa thấp, không được học và tập huấn gì về kỹ năng, phương pháp sư phạm nuôi dạy trẻ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở mái ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được Hương nhận nuôi.

Hiện tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền cùng 2 năm tù; Trang Mỹ Nhanh 1 năm tù.