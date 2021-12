Chú lợn Pigcasso lập kỷ lục với bức tranh được trả giá hơn 600 triệu đồng

Your browser does not support the audio element.

Chú lợn Pigcasso vừa lập kỷ lục thế giới khi bán được một tác phẩm tranh vẽ với giá 20.000 bảng (tương đương 611 triệu đồng) (Ảnh: Daily Mail).

Bức tranh có tên "Wild and Free" (Phóng túng và tự do) đã được một nhà sưu tập tranh người Đức có tên Peter Esser mua với mức giá cao kỷ lục. Với mức giá này, tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục từng được xác lập trước đó bởi chú tinh tinh Congo.

Một tác phẩm tranh vẽ được thực hiện bởi chú tinh tinh Congo từng được trả giá 14.000 bảng (tương đương 427 triệu đồng) hồi năm 2005 và xác lập kỷ lục về giá trả cho một tác phẩm tranh vẽ được thực hiện bởi động vật. Giờ đây, chú lợn Pigcasso đã phá vỡ mức giá kỷ lục này.