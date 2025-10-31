Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thống nhất với bên bán chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa đã giao dịch thực tế, nhằm hợp thức hóa sổ sách kế toán. Bằng các phương thức này, nhóm đối tượng đã trốn thuế gần 9 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên quảng cáo, livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm được phản ánh không đảm bảo chất lượng.

Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng các chất chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định đây là hàng giả.

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán ra hơn 800.000 sản phẩm qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee với các tên tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã được tiêu thụ trên 100.000 hộp khắp cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế, buôn bán hàng giả và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.