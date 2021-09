Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Công điện nêu rõ, hồi 7 giờ 00 ngày 23/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên, Bình Định 280-290km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều tối ngày 23/9 ảnh hưởng vùng biển và đất liền các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Các tỉnh Trung Bộ và Tây nguyên có mưa lớn trên diện rộng.

Áp thấp nhiệt đới hình thành gần bờ, cường độ mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh lớn. Từ ngày 23-24/9 có mưa to đến rất to từ 150-250mm/đợt có nơi trên 300mm khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định; từ ngày 24-25/9 có mưa to từ 100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố và các Bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: