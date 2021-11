Chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và công trình hạ tầng

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí ngập sâu, nguy cơ sạt lở, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả mư lũ khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến của mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ các bản tin, diễn biến mưa lũ thực tiễn, thường xuyên cung cấp và tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó.

Nước lũ tràn vào một ngôi nhà ở xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước) lúc nửa đêm.

Sáng 30/11, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, cho biết mưa lũ đã làm một người chết. Nạn nhân là bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước cuốn trôi. Lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể bà Đát chiều 29/11. Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại, đặc biệt làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, bờ sông, đê suối ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Đến sáng 30/11, mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều vùng, với mực nước lũ được đánh giá tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2016. Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) được cho là có địa hình cao hơn so với các khu vực ở phường Nhơn Hòa, nhưng từ rạng sáng nay, nước lũ cũng tràn về, gây ngập cục bộ nhiều nơi.

Tại Phú Yên, ngày 30/11, ông Lưu Minh Tuấn, Đội trưởng Đội quản lý đường bộ 641 thuộc Công ty Cổ phần và Quản lý đường bộ Phú Yên cho biết, tại tỉnh Phú Yên có mưa lớn liên tục cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chia cắt tuyến đường từ huyện Tuy An lên huyện Đồng Xuân.

Trên tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu, nước ngập sâu gần 1m tại cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc). Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ. Tương tự tuyến đường ĐT 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân nước ngập sâu kéo dài 3km, có nơi ngập trên 1,2m. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) bị cô lập hoàn toàn.