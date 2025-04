Chủ động chặn các hành vi lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo dịp đại lễ 30/4

Để đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các nhà mạng phải tăng cường giám sát, bảo vệ an toàn hệ thống mạng; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng viễn thông để phát tán thông tin trái pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng.

Nội dung công việc Cục Viễn thông vừa đề nghị các nhà mạng tập trung triển khai nghiêm túc, là nhằm thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ KH&CN tại văn bản 959 ngày 18/4 về việc đảm bảo thông tin liên lạc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025.

Chỉ đạo ngày 18/4 của Bộ KH&CN với Viettel, VNPT, MobiFone, Gtel, Vietnamobile, Vishipel, FPT, CMC cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng lưới khác, đã nêu rõ một số nội dung công việc các doanh nghiệp phải tập trung triển khai để đảm bảo thông tin liên lạc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025.

Một trong những yêu cầu của Bộ KH&CN với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng lưới là phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cảnh báo người sử dụng dịch vụ về những hành vi lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.