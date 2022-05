Chủ đầu tư ‘siêu dự án’ Sài Gòn Bình An nợ thuế hơn 400 tỉ đồng

Cục thuế TP. HCM mới đây đã công khai danh sách 30 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2022 với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến 1.911 tỉ đồng.

Theo đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) là doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất với số tiền thuế nợ lên tới 404,5 tỉ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An có quy mô 117,4 ha, tọa lạc tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Như VietTimes từng đề cập, ‘siêu dự án’ Sài Gòn Bình An giờ đây được phát triển bởi Masterise Group – một tập đoàn địa ốc mới nổi trong ít năm trở lại đây với hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội và TP. HCM. Dự án này cũng khoác lên mình tên gọi mới là The Global City.

Ngoài SDI Corp, ba doanh nghiệp nợ thuế lớn khác cũng được cơ quan thuế điểm tên là CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC; 351,8 tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn (339,3 tỉ đồng) và CTCP Đức Khải (334,3 tỉ đồng).

Trong đó, HDTC là một trong những ông lớn bất động sản tại TP. HCM, nổi bật với Dự án phát triển hạ tầng Khu dân cư An Sương (Quận 12) có quy mô 64,7 ha và Dự án đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị mới An Phú An Khánh (Quận 2) với quy mô 131 ha.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn là chủ đầu tư Dự án Công viên Sài Gòn Safari nằm trên địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng thuộc huyện Củ Chi, TP. HCM, có diện tích 456,8 ha. Dự án này được cấp phép từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng.

CTCP Đức Khải là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Kỷ Nguyên (The Era Town), tọa lạc tại số 15B đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM, với tổng mức đầu tư lên tới 5.500 tỉ đồng. Vào năm 2019, BIDV đã rao bán phát mãi một loạt căn hộ thuộc dự án này để thu hồi nợ.

Ngoài ra, danh sách nợ thuế mà Cục thuế TP. HCM vừa công bố còn nhiều doanh nghiệp nợ thuế từ 5-50 tỉ đồng, như: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông (49,5 tỉ đồng); CTCP Sài Gòn One Tower (44,8 tỉ đồng); CTCP Ngân Thạnh (40 tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (19,3 tỉ đồng).

Trước đó, đầu tháng 4/2022, Cục thuế TP. HCM cũng công bố danh sách 120 doanh nghiệp nợ thuế đợt 1 với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến 4.131 tỉ đồng./.