Chủ đầu tư nhà ở xã hội nói phải 'thắt lưng buộc bụng' để hạ giá sản phẩm

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, một chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Hà Nội cho hay, họ đã phải thắt chặt các khoản chi phí đầu vào để đưa giá bán xuống mức thấp nhất có thể.

Theo chia sẻ của doanh nghiệp, căn hộ nhà ở xã hội có giá hơn 20 triệu đồng/m2. Thoạt nghe mức giá tương đối cao, nhiều người nghĩ công ty sẽ thu về một số tiền kha khá từ khoản lãi 10% trên tổng chi phí đầu tư. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy điều ngược lại.

“Đến cả pano ngoài hàng rào cũng bị cắt giảm vì không đủ kinh phí. Tổng chi phí marketing, bao gồm việc xét duyệt hồ sơ bốc thăm và khai trương căn hộ mẫu, là 250 triệu đồng. Hiện doanh nghiệp đang phải tiết kiệm tối đa để có đủ nguồn lực đầu tư cho công trình”, phía doanh nghiệp chia sẻ.