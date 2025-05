Chủ đầu tư khu công nghiệp ứng biến giữa 'bão' thuế quan

“Chúng tôi ghi nhận tốc độ gia tăng nhẹ về nhu cầu thuê diện tích sản xuất tại các khu công nghiệp của Frasers trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Chúng tôi sẽ theo dõi lý do của sự chuyển biến tích cực này và không loại trừ khả năng mang tính ngắn hạn nhằm đáp ứng nhịp sản xuất hiện tại của thị trường”, ông Trương An Dương cho hay.

Ông Dương cũng kỳ vọng, nếu các thỏa thuận thương mại khả quan, thì xu hướng này có thể sẽ tác động rõ rệt, mạnh mẽ hơn đến hoạt động sản xuất và đầu tư.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2025 của Chi cục Thống kê TP.HCM cũng cho thấy, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục tăng trưởng khi các doanh nghiệp chủ động đẩy nhanh tiến độ trước 90 ngày so với lịch đặt hàng nhằm hạn chế rủi ro, chi phí và thuế quan bất lợi. Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2025 ước tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, IIP tăng 7,9% so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất trong 4 năm qua của TP.HCM.

Với Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT cho biết, đã tiến hành rà soát lại cơ cấu nhà đầu tư tại các khu công nghiệp do Sài Gòn VRG quản lý. Kết quả cho thấy, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ dao động trong khoảng 10 - 20%. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã và đang chủ động đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.