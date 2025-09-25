Chủ đầu tư dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam 'cầu cứu'

Ngay sau khi Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) thì chủ đầu tư Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm cũng có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM phản đối việc doanh nghiệp này phải nộp khoản tiền sử dụng đất bổ sung lên đến hơn 8.800 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm (TPHCM) đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án trên.

Toàn cảnh dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết, ngày 5/9/2016, TPHCM có quyết định giao cho công ty hơn 11 ha đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm - tính từ ngày 23/6/2015 để thực hiện dự án. Đến đầu năm 2017, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án trên là gần 3.600 tỷ đồng.