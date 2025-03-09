Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

Đình Phong| 03/09/2025 06:51

Sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, dự án The Diamond Point phường Phúc Lợi (Hà Nội) đến nay còn nhiều căn liền kề với giá triệu USD vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang15.jpg
Dự án The Diamond Point tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư BĐS Song Long làm chủ đầu tư có vị trí đắc địa nằm trên phố Phạm Hinh.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang7.jpg
Dự án The Diamond Point có diện tích khoảng 1,6ha với khoảng 128 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ hơn 100m2-230m2, được bàn giao cho khách hàng từ năm 2022. Theo khảo sát, mỗi căn liền kề, biệt thự tại đây đang được rao bán có giá lên đến cả triệu USD.
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang1.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang9.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang10.jpg
Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau nhiều năm bàn giao Dự án The Diamond Point đến nay vẫn còn nhiều căn nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang14.jpg
Hình ảnh cỏ dại phủ kín cửa kính một căn nhà tại dự Dự án The Diamond Point.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang4.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang11.jpg
Bên trong một căn nhà triệu USD để "trồng cỏ".
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang2.jpg
Trước tình trạng này, để đảm bảo an toàn tài sản và cảnh quan chung, chủ đầu tư Dự án The Diamond Point mới đây có thông báo, đề nghị chủ sở hữu những căn nhà chưa đưa vào sử dụng có biện pháp khắc phục.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang12.jpg
Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu khách hàng chủ động kiểm tra, khắc phục tình trạng bung cửa, dọn dẹp cỏ dại và bảo dưỡng nhà ở thường xuyên kể cả khi nhà ở chưa được sử dụng.
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang3.jpg
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang6.jpg
Trường hợp không thể trực tiếp quản lý, chủ sở hữu nhà ở có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện công việc quản lý, chăm sóc nhà ở.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/chu-dau-tu-dau-dau-voi-khu-biet-thu-lien-ke-trieu-do-bo-hoang-co-dai-moc-um-tum-giua-thu-do-post1773321.tpo
https://tienphong.vn/chu-dau-tu-dau-dau-voi-khu-biet-thu-lien-ke-trieu-do-bo-hoang-co-dai-moc-um-tum-giua-thu-do-post1773321.tpo
