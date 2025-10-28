Chủ đất đồng ý bán cho người xây nhầm nhà ở Hải Phòng, thỏa thuận đổ vỡ 'phút 89'

Sáng 28/10, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu (tổ 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) xây nhà chiếm dụng, cho biết: Xuất phát từ lòng nhân đạo, muốn giúp gia đình ông Hữu giảm bớt thiệt hại khi di chuyển nhà, bà đã đồng ý bán lại lô đất này.

Chủ đất chấp nhận bán lại cho người xây nhầm

Cũng theo bà Loan, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương hôm qua (27/10), chính quyền địa phương cũng vận động bà xem xét, cân nhắc bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành.

Tại đây, ông Hữu cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình trong việc tự ý xây nhà trên đất người khác. Gia đình ông Hữu mong muốn được mua lại thửa đất của bà Loan với giá thị trường.

Sau khi cân nhắc, gia đình bà Loan đã thống nhất và đồng ý tạo điều kiện bán lại lô đất đó cho gia đình ông Hữu.