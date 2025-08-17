Chủ cửa hàng tại TP HCM ngỡ ngàng vì không ngờ bị lừa bởi thủ đoạn này

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh C.N, chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP HCM, cho biết vừa trở thành nạn nhân của chiêu lừa bằng bill chuyển khoản giả.

Thủ đoạn chuyển khoản giả

Theo anh N., một thanh niên đến mua 3 thùng bia Tiger và đề nghị thanh toán qua chuyển khoản. Người này quét mã QR, sau đó chủ động đưa màn hình điện thoại hiển thị giao dịch thành công với số tiền 1,2 triệu đồng. Thấy khách đi xe máy xịn, lại đúng số tiền nên anh N. tin tưởng, mang bia ra tận xe cho vị khách.

Tuy nhiên, sau khi quay vào kiểm tra, anh nhận thấy tài khoản vẫn chưa báo tiền về. Nghĩ có thể do trục trặc hệ thống, anh chờ thêm. Nhưng đến hôm sau, và cả hơn một tuần sau, số tiền 1,2 triệu đồng vẫn không hề được chuyển đến.