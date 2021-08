Chủ cũ vũ trường New Century thông đồng bố vợ thâu tóm 'đất vàng' ở Bình Dương

Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Minh chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của Tổng công ty 3/2 được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt lần lượt vào các năm 2016, 2017.



Theo đó, Tổng công ty 3/2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về công ty Impco và đưa khu đất 145ha tiếp tục kế thừa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Minh cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha cho công ty tư nhân gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 300 tỷ đồng.



Con rể thông đồng bố vợ thâu tóm "đất vàng"



Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương thông qua bố vợ là Nguyễn Văn Minh nên biết Tổng công ty 3/2 có khu đất 43ha nên thống nhất lập pháp nhân công ty Âu Lạc vào tháng 6/2010 và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng giám đốc để ký hợp tác với Tổng công ty 3/2, thành lập liên doanh công ty Tân Phú để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2.



Cơ quan điều tra xác định, dù Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập thể hiện Dương nhờ ông Nguyễn Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại công ty Âu Lạc.



Vào năm 2016, sau khi công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng trong tổng số 140 tỷ đồng tại công ty Tân Phú. Thời điểm đó, Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc.



Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Đại Dương trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh (Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM) về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất trên từ Tổng công ty 3/2.

Bị can Nguyễn Đại Dương. Ảnh: Dân việt

Quá trình đàm phán, bị can Dương thỏa thuận Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng nốt 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú để sở hữu 100% vốn góp tại Tân Phú. Sau đó sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án trên khu đất 43ha cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ.



Để tạo điều kiện cho công ty Âu Lạc do con rể điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Oanh ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng mặc dù thời điểm đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải bàn giao về công ty Impco.



Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong việc thành lập Công ty Âu Lạc, hợp tác với Tổng công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha và đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án trên khu đất này. Quá trình trên, Dương thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh để cho Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Phú.



Hai bị can Minh và Dương là chủ mưu, chỉ đạo, điều hành và là người thực hiện tội phạm gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Quá trình điều tra cả hai bị can đều không thành khẩn khai báo về hành vi và động cơ vụ lợi của mình.



Ngoài khu đất trên, ông Nguyễn Văn Minh cùng thuộc cấp ở Tổng công ty 3/2 còn bị cáo buộc có sai phạm khi đưa khu đất 145 ha ở khu đô thị thành phố mới Bình Dương vào góp vốn tại Công ty Tân Thành.



Cụ thể, năm 2007, Tổng công ty 3/2 và đại diện 2 nhà đầu tư Hàn Quốc ký hợp đồng liên doanh thành lập công ty Tân Thành bao gồm một sân golf, khu căn hộ giải trí... Vốn điều lệ khi thành lập 30 triệu USD, trong đó Tổng Công ty 3/2 góp 30% vốn điều lệ (tương đương 9 triệu USD) bằng quyền sử dụng đất.



Tài liệu điều tra xác định, thời điểm nhận chuyển nhượng góp vốn,Tổng công ty 3/2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với khu đất 145ha. Tổng công ty 3/2 góp 144 tỷ đồng tiền mặt để góp vốn tại công ty Tân Thành. Trong khi đó, hợp đồng liên doanh vẫn thể hiện 30% vốn góp bằng quyền sử dụng khu đất 145 ha.



Năm 2016, khi Tổng công ty 3/2 thực hiện cổ phần hoá, khu đất 145 ha, mặc dù khu đất này được phân loại vào mục A: "tài sản đang dùng" (giữ lại Tổng công ty tiếp tục thực hiện) nhưng ông Minh chỉ đạo cấp dưới chuyển sang mục C: "tài sản chờ thanh lý".



Đồng thời quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại công ty Tân Thành mà không thẩm định giá gây thất thoát số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.