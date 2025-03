Chủ chung cư mini cháy làm chết 56 người khai xây vượt 3 tầng do thiếu hiểu biết

Khi được hỏi về việc cư dân có được cảnh báo về vi phạm phòng cháy chữa cháy PCCC hay không, Minh đáp: "Bản thân bị cáo không ở đó nên không nắm được". Chủ tọa nhấn mạnh nếu bị cáo thực hiện đầy đủ quy định về PCCC, đặc biệt là việc lắp cửa chống cháy, thì hậu quả đã không nghiêm trọng đến mức 56 người tử vong.

Cuối phiên xét xử, khi được hỏi về tài sản hiện có, Minh tiếp tục trả lời mơ hồ: "Không nhớ", "bị cáo đã khai hết tại cơ quan điều tra".

Lời khai của bị cáo Minh một lần nữa cho thấy sự thiếu trách nhiệm và cố tình né tránh quy định, góp phần dẫn đến vụ hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư mini Khương Hạ.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh là chủ sở hữu thửa đất 240 m² ở địa chỉ trên và tháng 3/2015 được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4 m²; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9 m²; tổng chiều cao công trình 20,2 m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang.

Từ ngày 14/5 đến cuối tháng 12/2015, bị cáo Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240 m², vượt 132,6 m² so với giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi Minh đang xây dựng tại tầng 7 tòa nhà thì Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Minh dừng thi công, đồng thời, báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Trên cơ sở tham mưu và báo cáo của Tổ Thanh tra xây dựng, ngày 29/7/2015, UBND phường Khương Đình ra quyết định đình chỉ thi công công trình. Ngày 3/8/2015, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Minh, với mức tiền 15 triệu đồng; buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép. Ngày 26/8/2015, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.