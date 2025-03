Chủ chung cư mini cháy làm 56 người tử vong bị đề nghị mức án 11-12 năm tù

Lỗi đầu tiên thuộc về bị cáo Minh khi đã xây vượt tầng, không phối hợp với cư dân để khắc phục các biện pháp PCCC nên cần có mức án thật nghiêm khắc để làm bài học răn đe, giáo dục chung.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, ngoài bị cáo Minh, các bị cáo khác đã thiếu trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng và quản lý PCCC. Bên cạnh đó, còn có trách nhiệm của nhiều cá nhân, ban, ngành. Họ không bị xử lý hình sự nhưng đã bị cách chức, xử lý về mặt Đảng.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị tòa buộc bị cáo Minh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị hại từ 50 – 100 tháng lương cơ bản. Đối với thu nhập thực tế bị mất nếu bị hại chứng minh được như có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức thì buộc bị cáo Minh phải chi trả. Ngoài ra, VKS đề nghị tòa buộc bị cáo phải cấp dưỡng trợ cấp cho nạn nhân là trẻ em, người già…

Theo cáo trạng, bị cáo Minh là chủ sở hữu thửa đất 240 m² ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tháng 3/2015, Minh được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4 m²; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9 m²; tổng chiều cao công trình 20,2 m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang.

Từ ngày 14/5 đến cuối tháng 12/2015, bị cáo Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240 m², vượt 132,6 m² so với giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi Minh đang xây dựng tầng 7 tòa nhà thì Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Minh dừng thi công, đồng thời, báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.